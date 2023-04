Roma-Feyenoord, notte di tensioni: scontri sfiorati, olandesi erano stati prima a Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tensione nella notte nel centro di Roma a causa della presenza di tifosi del Feyenoord, nonostante il divieto di assistere alla gara di stasera tra i giallorossi di Mourinho e la formazione olandese, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo essere passati per Napoli, per spalleggiare gli ultras azzurri in occasione del match di Champions con il Milan, i sostenitori del Feyenoord si sono spostati nella Capitale, nei pressi del Colosseo.

La tensione - riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport - si è alzata nella serata di ieri, intorno alle 23.15, quando circa 200 ultras della Roma, incappucciati, con sciarpe e bastoni, hanno cercato di raggiungere una trentina di olandesi, che si trovavano in un paio di pub a due passi dal Colosseo. La polizia, in assetto antisommossa, è entrata in azione per disperdere il gruppo giallorosso (è stato necessario anche l'impiego di idranti).