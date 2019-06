Roma-Hysaj, Il Messaggero: è la prima scelta se va via Florenzi

Anche la Roma è interessata ad Elseid Hysaj, oltre all'Atletico Madrid che negli ultimi giorni ha compiuto dei passi in avanti molto importanti per l'acquisto. Secondo Il Messaggero, dovesse andar via Florenzi (che piace molto all'Inter), il club capitolino farebbe partire l'assalto all'albanese, considerata la prima scelta se servirà un rinforzo anche sulla fascia destra.