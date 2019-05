Roma, incubo senza fine: entro il 30 giugno servono 45mln di plusvalenze, due big verso l'addio

Cala il sipario. Non solo su De Rossi, scrive il quotidiano romano Il Messaggero raccontando che la Roma 2019-20 sarà profondamente diversa rispetto a quella che ha chiuso mestamente la stagione, a partire da allenatore e direttore sportivo nuovi: "L'input per Petrachi è abbassare il monte ingaggi (attualmente 90,9 milioni lordi). Quello per Gasperini (anche se ieri il presidente Percassi a fine gara è stato categorico: «È scontato che rimanga qui») sarà il solito: centrare il quarto posto e ipervalutare calciatori. La serata straziante del commiato a Daniele non sarà l'ultima amarezza per i tifosi giallorossi entro il 30 di giugno. Perché il club, dovrà rientrare di 40-45 milioni di plusvalenze. I calciatori con le valigie pronte sono diversi: in primis Manolas (che potrà avvalersi della clausola rescissoria) e Dzeko, destinato all'Inter. Poi, bisognerà capire cosa accadrà a livello di offerte per El Shaarawy (in stand-by il rinnovo), Under e Zaniolo".