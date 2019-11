Roma-Napoli, probabili formazioni CdS: dubbio Manolas, tornano Mario Rui e Mertens

E' in dubbio Manolas per la sfida contro la Roma, ma al suo posto è pronto il solito Maksimovic. Ci sono ancora dei dubbi di formazione per la sfida con la Roma, ma come riporta il Corriere dello Sport la certezza, dopo il dubbio, sta nel ritorno di Mario Rui sul versante mancino. Senza Allan, in mediana ancora il doppio palleggiatore Zielinski-Fabian. Davanti dovrebbe tornare Mertens dal primo minuto, insieme al più in forma della banda: Milik. Di seguito le probabili formazioni riportate dal quotidiano romano.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Mertens, Milik