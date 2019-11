Roma-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Insigne a sinistra, davanti Milik-Mertens

Quale formazione per la sfida alla Roma? Carlo Ancelotti sta sfogliando la margherita per sciogliere gli ultimi nodi. Il primo è quello legato a Manolas, che dopo tre turni di assenza per infortunio dovrebbe farcela a tornare tra i titolari. In attacco dovrebbe esserci Mertens accanto a Milik, in difesa rientra Mario Rui e Insigne verrà confermato sulla corsia mancina davanti al portoghese. Di seguito le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo; Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens