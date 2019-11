Roma-Napoli, sfida per il 4° posto: gli azzurri a caccia della vittoria pesante

Sarà una sfida per la zona Champions quella tra Roma e Napoli. I giallorossi sono un punto più su rispetto ai partenopei e nella bagarre sono coinvolte anche Lazio e Cagliari. Ma i ragazzi di Ancelotti vogliono vincere perché sarebbe importantissimo, come scrive Tuttosport: "La Roma ha sostituto il Napoli al quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione in Champions, e la squadra di Ancelotti ha tanta rabbia in corpo da prospettare pure una vittoria che sarebbe molto pesante: con i 3 punti il Napoli tornerebbe quarto, con 2 lunghezze di vantaggio sui giallorossi, magari approfittando del turno non facile di Cagliari e Lazio (a pari punti con gli azzurri) che dovranno fare visita ad Atalanta e Milan".