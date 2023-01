Rrahmani bocciato: "Si perde clamorosamente Dzeko, forse non era ancora pronto per rientrare"

Amir Rrahmani è tra i grandi protagonisti in negativo per il ko con l'Inter. Era lui a (non) marcare Dzeko in occasione del gol

TuttoNapoli.net Amir Rrahmani è tra i grandi protagonisti in negativo per il ko con l'Inter. Era lui a (non) marcare Dzeko in occasione del gol. Voti per questo bassi sui quotidiani.