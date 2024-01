Rrahmani esaltato dai quotidiani: "Salvatore della patria! Gol pesante e impostazione precisa"

Amir Rrahmani salva il Napoli e permette alla squadra di Mazzarri di battere la Salernitana all'ultimo minuto 2-1

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Amir Rrahmani salva il Napoli e permette alla squadra di Mazzarri di battere la Salernitana all'ultimo minuto 2-1. Per La Gazzetta dello Sport è da 7: "Segna da consumato centravanti ed è un gol pesantissimo per tanti motivi. Preciso nell'impostazione: sbaglia 4 passaggi su 108". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Perché cancella in un colpo solo una crisi devastante. Il salvatore della Patria che trascina a Riyad almeno con l’anima leggera. Non è semplicemente un gol, quello". Il kosovaro è abbonato al 7 e Tuttosport non vuole esentarsi dal riconoscerglielo: "L’uomo che non ti aspetti. La sua zampata al 96’ consegna tre punti pesantissimi al Napoli".

Leggermente più basso il 6,5 del Corriere della Sera, TuttoNapoli usa invece parole forti e motiva così il 7: "Gioca una gara senza sussulti e senza troppe preoccupazioni. Nel finale diventa l'eroe di un pomeriggio che stava per diventare horror". Infine è da 7 pure per TMW: "Si alterna nella marcatura su Simy sfruttando il fisico per limitare il nigeriano che fa diverse sponde, ma non va praticamente mai al tiro. Prova a farsi vedere anche sui calci piazzati, ma senza incisività. Nel finale segna un gol pesantissimo che pone fine a tre gare senza successi per gli azzurri facendo esplodere il San Paolo".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7