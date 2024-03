Rrahmani out col Torino: Calzona pensa a due novità in difesa

Novità in difesa per il Napoli contro il Torino. Pronti Ostigard e Mario Rui

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità in difesa per il Napoli contro il Torino. Pronti Ostigard e Mario Rui. "Non ci sarà Rrahmani che dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus (indurimento all’adduttore), ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo. Al suo posto giocherà Ostigard che ben si è comportato contro i bianconeri e dovrebbe partire dal primo minuto. Così come Juan Jesus, bersagliato dalle critiche dopo l’errore di Cagliari" scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.