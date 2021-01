Rrahmani, pagelle da incubo: "Non si riprende più dopo l'errore"

"Esordio da titolare da dimenticare. Grave errore per Lasagna gol. Non si riprende più". Scrive così della prima da titolare di Amir Rrahmani l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 4,5 in pagella.

Ancor più bassa la valutazione del Corriere dello Sport, che si ferma al 4: "Si rovina la giornata con il retropassaggio suicida e non si riprende più".

Per Tuttosport (voto 4) la gara dell'ex Hellas è da dimenticare, così come per Il Mattino che si ferma al 4: "Un errore pesantissimo non l’unico in una prova molto negativa, la sua prima da titolare in maglia azzurra dopo i minuti finali giocati a Cagliari".