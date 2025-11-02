Rrahmani rientra e convince i quotidiani: "Dove c'è lui non si passa!"
Rientrato oltre due mesi dopo, avendo adesso superato l'infortunio, Amir Rrahmani ha dato la sensazione che non avesse mai lasciato la difesa azzurra. Prestazione convincente del difensore kosovaro, da 6m5 per La Gazzetta dello Sport: "Non giocava in azzurro dal 30 agosto, qualche ruggine inevitabilmente dovrebbe uscire ma cresce nel corso della gara".
Stesso voto da parte del Corriere dello Sport: "Non giocava dal 30 agosto ma è lucido e preciso in marcatura e nelle chiusure". Infine si accoda anche Il Mattino: "Inavvicinabile e inaggirabile. Morata viene seguito con attenzione, ma al 25' lo spagnolo scappa e si procura un rigore. In fase di impostazione viene limitato, ma dove c'è lui non si passa".
Prossima partita
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
