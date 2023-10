Rrahmani subito titolare: per la prima volta sarà in coppia con Natan

Verona è sempre un nuovo inizio. Lo scorso anno la prima della squadra che avrebbe vinto lo scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Verona è sempre un nuovo inizio. Lo scorso anno la prima della squadra che avrebbe vinto lo scudetto. Ora l’esordio uno accanto all’altro di Rrahmani e Natan, la coppia inedita che il Napoli aveva costruito in sede di mercato dopo l’addio di Kim. Debutteranno insieme per la prima volta con due mesi di ritardo per motivi che Garcia non avrebbe potuto pronosticare. Una sorta di staffetta tra le proprie idee e il destino. Lo scrive il Corriere dello Sport.