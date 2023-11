Rudi Garcia può sorridere: finalmente ha la difesa al completo

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Finalmente la difesa al completo per Rudi Garcia. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ieri al Konami training center il Napoli si è allenato e Rudi Garcia con il suo staff ha fatto svolgere lavoro di scarico in palestra per quelli che hanno giocato a Salerno, mentre il resto del gruppo è rimasto in campo.

Fra questi oltre il recuperato Juan Jesus anche l’altro brasiliano Natan che ha scontato il turno di squalifica (era stato espulso per doppia ammonizione contro il Milan) e dunque potrebbe rientrare mercoledì in Champions contro l’Union Berlino".