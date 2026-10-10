Ruolo inedito per De Bruyne? Può far riposare un altro azzurro spremuto in nazionale

Allegri prepara diverse novità per la sfida al Frosinone. Badiashile può partire titolare, mentre Politano dovrebbe essere preservato in vista del Villarreal.

Non soltanto David Neres e Noa Lang insieme alle spalle di Hojlund. Massimiliano Allegri valuta novità importanti anche negli altri reparti per la sfida di questa sera contro il Frosinone. Come scrive il Corriere dello Sport, Badiashile potrebbe essere lanciato per la prima volta dal primo minuto, completando il reparto arretrato con Rrahmani e Rafa Marin. Di Lorenzo e Spinazzola sarebbero invece chiamati ad abbassarsi in fase di non possesso, formando una linea a cinque.

Politano non è al meglio, possibile riposo per Gilmour

"Politano partirà dalla panchina: non è al meglio e martedi, dicevamo, ci sono la Champions e il Villarreal". Allegri potrebbe quindi preservare l'esterno italiano in vista dell'impegno europeo. Possibile novità anche in mezzo al campo, dove De Bruyne può giocare accanto a Lobotka in fase di costruzione, con Gilmour inizialmente a riposo.