Ruolo 'inedito' per Fabian? Repubblica: "Può giocare a destra se riposa Callejon"

Carlo Ancelotti sta sfogliando la margherita e prepara tante novità nella formazione per la trasferta di Lecce. Chi riposerà? Tanti big, tra cui anche uno tra Callejon e Fabian. Secondo La Repubblica, però, uno solo dei due spagnoli resterà in panchina: dovesse essere l'ex Real Madrid, il centrocampista classe '96 potrebbe giocare nell'inedita veste di esterno destro (quando ha fatto il finto esterno ha agito sul versante opposto quasi sempre, eccezion fatta per Parma dove ha giocato a destra).