Sacchi su Gazzetta: "Le tre cose che hanno fatto la differenza per lo Scudetto del Napoli"

Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha scritto così del Napoli: "Spalletti, attraverso il lavoro, ha costruito un gioco e, grazie alla disponibilità dei suoi ragazzi, ha forgiato un gruppo che ha mostrato uno straordinario spirito di sacrificio. Queste due qualità, il gioco e lo spirito di sacrificio, unite alle motivazioni hanno fatto la differenza. E' un titolo frutto delle idee e del gioco, non della furbizia e dei bilanci in rosso. Vincere distaccando così nettamente le inseguitrici vuol dire aver dominato in lungo e in largo. Considero lo scudetto del Napoli l'emblema del risveglio del calcio italiano"