Sacchi sulla Gazzetta: "Manolas e Kou due ottimi difensori ma devono essere più collegati alla squadra"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla così del Napoli: "Juventus-Napoli: emozioni e divertimento a gogò. Vincono i bianconeri, ma non perdono neppure gli azzurri di Ancelotti. Il Napoli non era ricorso al tatticismo. Non ha inserito il difensore Maksimovic e quindi non si è privato di un cursore come Di Lorenzo. Gli azzurri anche sul 3-0 non si sono arresi e, approfittando del calo fisico bianconero, sono riusciti in un’impresa che pareva impossibile: pareggiare 3-3 in soli 15 minuti. Manolas e Koulibaly sono due ottimi difensori che però devono essere più «collegati» alla squadra. Anche in questo, caso rammento agli esperti che il calcio è uno sport collettivo e uno non sarà mai uno... più dieci".