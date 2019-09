Samp, clima teso: domani visita dei tifosi al campo, si spera nella cessione del club entro sabato

Resta in bilico la Sampdoria per quanto concerne il futuro della società. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport spiega come l'ambiente blucerchiato si augura che la cessione del club da parte di Ferrero possa concretizzarsi prima del match di sabato pomeriggio contro il Napoli: "La piazza spera infatti che i due magnati Dinan e Knaster, i quali insieme all’ex bomber della Sampdoria ed al suo socio Zanetton stanno lavorando per rilevare la proprietà della società, possano produrre entro fine settimana la definitiva bozza contrattuale da sottoporre a Gianluca Vidal, commercialista di fiducia del presidente Sampdoriano, per il quale sta portando avanti l’operazione. Non è un mistero – il tecnico Di Francesco lo ha ribadito più volte – che ormai voci, chiacchiere e preoccupazioni legate a questa infinita vicenda abbiano toccato anche il “Mugnaini”. E non è una buona cosa, per un gruppo già in difficoltà sul piano dei risultati, ma che domani pomeriggio riceverà la visita dei suoi tifosi al campo. Ecco perché sarebbe molto importante che la vicenda prendesse una direzione chiara prima di sabato pomeriggio, quando i blucerchiati saranno in campo al San Paolo con il Napoli. L’incertezza nuoce all’ambiente".