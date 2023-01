Samp-Napoli, probabili formazioni CdS: sorpresa Raspadori in attacco?

Quali formazioni sceglieranno Dejan Stankovic e Luciano Spalletti per Sampdoria-Napoli di oggi alle 18?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quali formazioni sceglieranno Dejan Stankovic e Luciano Spalletti per Sampdoria-Napoli di oggi alle 18? Secondo il Corriere dello Sport potrebbe esserci una decisione a sorpresa legata all'attacco azzurro: con Kvaratskhelia a sinistra e Osimhen al centro, a completare il tridente potrebbe esserci Raspadori, in un'insolita veste da ala destra. Per il resto Juan Jesus, Mario Rui, Ndombele ed Elmas sono pronti a prendersi i posti che con l'Inter erano stati di Rrahmani, Olivera, Anguissa e Zielinski. Di seguito le probabili formazioni del quotidiano.