San Paolo, dal Napoli rassicurano sulla convenzione ed il Comune ha già richiesto i biglietti omaggio

.In queste ore sono partiti anche gli inviti ad assessori, Consiglieri comunali e Presidenti di Municipalità per avere il biglietto omaggio in tribuna, segno - scrive Il Mattino - che il capo di gabinetto Auricchio si sente sicuro del fatto che De Laurentiis firmerà la convenzione per 10 anni. Dalla SSC Napoli fonti qualificate rilanciano: "Il presidente - fanno sapere - è intenzionato a firmare la Convenzione c'è bisogno ancora di incontrarsi e ciò potrebbe accadere a breve". Probabilmente - si legge - l'incontro ci sarà alla vigilia della gara con il Liverpool di martedì, anche perché va firmata entro il 30 per il regolamento del «Programma 100», in base al quale entro quella data chi non è in regola con i tributi non può contrarre patti con l'ente.