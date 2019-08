San Paolo, per le gare sistema di videosorveglianza all'avanguardia: previsto riconoscimento facciale

I lavori per le Universiadi hanno regalato alla città di Napoli un San Paolo tutto nuovo. Al momento i lavori non sono ancora completamente terminati, visto che per gli spogliatoi si stanno ultimando le operazioni così come per le numerazioni. Un San Paolo che, come specifica Il Corriere dello Sport, sarà all'avanguardia sotto tanti punti di vista: uno di questi riguarda il sistema di videosorveglianza, grazie al quale sarà possibile attuare anche un sistema di riconoscimento facciale che porterà - si legge - anche alla revoca dell'abbonamento tra le sanzioni.