San Paolo pronto al debutto: terminati gli spogliatoi e installate le telecamere di video-sorveglianza

Il San Paolo è pronto al suo battesimo stagionale. Sabato prossimo contro la Sampdoria ci sarà la prima interna del Napoli, che aveva chiesto di giocare in trasferta le prime due partite del campionato per ultimare i lavori di ristrutturazione. Lavori finiti, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Dopo il montaggio dei sediolini in Curva B che era stato volutamente lasciato vuoto (un piccolo settore) per la coreografia della Balich alle prese con la cerimonia di inaugurazione. Ora è stata terminata anche l’installazione di tutti i sediolini: nuovi, comodi e resistenti, anche ai fumogeni. I lavori però sono proseguiti anche nel mese di agosto. Due grandi aree comunicanti (bagni e docce da un lato, quella per la riunione tecnica del pre-partita dall’altro) riunite in un unico ambiente dalle linee essenziali e moderne dove ora predominano il bianco e il blu. E anche la video-sorveglianza sarà all’avanguardia, tanto da avere il riconoscimento facciale nelle curve, grazie alle 178 telecamere che sono state installate per tutto l’impianto con tecnologia Avigilon".