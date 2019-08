San Paolo, spogliatoi e video-sorveglianza da completare. Il dirigente Aru: "Terminiamo entro Napoli-Samp"

Terminata ieri la posa in opera di tutte le poltroncine e sediolini al San Paolo. Il cantiere, però, continuerà anche nel mese di agosto, sotto la supervisione di Flavio De Martino, dirigente dell’area tecnica dell’Aru: si sta ristrutturando lo spogliatoio del Napoli, in base alle indicazioni del club di De Laurentiis, e va perfezionata la video- sorveglianza che sarà all’avanguardia. Complessivamente le telecamere saranno 178. Quelle posizionate in curva avranno la possibilità del riconoscimento facciale. A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica Napoli che riferisce anche le dichiarazioni di Flavio De Martino: “Contiamo di terminare a settembre per l’inizio del campionato del Napoli in casa che è previsto il 15 contro la Sampdoria. Non ci fermeremo neanche in questi giorni per rispettare i tempi senza problemi”.