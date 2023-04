San Siro sold-out ma niente record di incasso per il Milan: il motivo

Lo spiega La Gazzetta dello Sport

"Verrà di nuovo registrato il tutto esaurito, con circa 75mila presenze. Biglietti riservati agli abbonati e ai possessori della carta cuore Rossonero: non si è arrivati alla vendita libera, anche per garantire alla squadra la spinta di uno stadio quasi esclusivamente a tinte Milan. Il fatto che i tagliandi non siano arrivati in vendita libera ha tenuto i prezzi un po’ più bassi rispetto all’ultimo precedente casalingo contro il Tottenham, a metà febbraio: allora si era registrato il primato italiano di incassi, con oltre 9 milioni e 133 mila euro raccolti grazie ai 74.320 tifosi arrivati al Meazza. Stasera il contributo del botteghino supererà comunque gli 8 milioni: secondo incasso più alto di sempre proprio dopo l’andata degli ottavi".