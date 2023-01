San Siro sold-out per Inter-Napoli: presenti anche migliaia di tifosi azzurri del nord

I tifosi interisti riempiono lo stadio, nella buona e nella cattiva sorte.

I tifosi interisti riempiono lo stadio, nella buona e nella cattiva sorte. Gli spettatori nel big match contro il Napoli saranno 75mila circa, forse di più, e San Siro pieno può diventare un fattore che può provocare il “miedo escenico”, la paura del palcoscenico, come in Spagna chiamano l’effetto Bernabeu, il tempio del Real Madrid. L’astronave San Siro quindi può spostare qualcosa. Come ci svela la Gazzetta dello Sport però il Napoli non sarà solo. Per quanto sia stato vietato l’ingresso ai tifosi residenti in Campania, al Meazza ci saranno comunque migliaia di tifosi campani abitanti al Nord.