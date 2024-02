Sarà 3-4-2-1 o 4-3-3 col Verona? L'idea di Mazzarri è alternarli: i dettagli

Walter Mazzarri potrebbe alternare il 3-4-2-1 e il 4-3-3 nella sfida di domenica contro l'Hellas Verona. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri potrebbe alternare il 3-4-2-1 e il 4-3-3 nella sfida di domenica contro l'Hellas Verona. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Mazzarri ha riaperto il cassetto di conoscenze del 4-3-3, abbandonato da qualche settimana in virtù del vecchio amore verso la difesa a tre e soprattutto per ritrovare solidità e compattezza in tempi di grande emergenza. Contro il Verona il Napoli dovrà comandare il gioco, alzare il baricentro, imporre il ritmo della partita.

Il laboratorio è aperto verso diverse strade, si valuta il piano di partenza e le strategie a gara in corso pensando alla doppia soluzione: magari partire con la difesa a tre con la consapevolezza di poter cambiare se c’è bisogno di essere più incisivi per sbloccare il risultato".