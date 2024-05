"Sarò con te", domani è il giorno: alle 11 conferenza di presentazione e poi anteprima al Metropolitan

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello sport

Domani sarà svelato il film sullo scudetto "Sarò con te", che ripercorre la splendida cavalcata tricolore del Napoli dello scorso anno. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello sport: "Proprio nella sala stampa del Maradona, domani, alle ore 11, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del film "Sarò con te", prodotto da Filmauro e distribuito al cinema da Nexo Digital, alla presenza del regista Andrea Bosello.

In serata, sempre domani, dalle 19.30 al cinema Metropolitan, l'anteprima della pellicola scudetto che ripercorrerà le imprese degli azzurri con immagini e dichiarazioni inedite. Per i tifosi la prima proiezione è prevista venerdì in notturna alle 23".