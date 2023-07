Sarri furioso con Lotito, Cds: "Schiuma rabbia! Niente mercato e ritardo clamoroso"

"L’unico colpo che accontenterebbe Sarri, a meno di miracoli del presidente, è Zielinski. Ma De Laurentiis ha sparato 30 milioni più 5 di bonus"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lotito pochi giorni fa ha garantito di avere “un colpo in canna” e di essere pronto a stupire tutti, scrive il Corriere dello Sport in riferimento al ruolo lasciato vuoto da Milinkovic. Di seguito alcuni stralci: "la Lazio è già in ritardo sul mercato, non può andare oltre il weekend. Sarri freme, fuma e schiuma di rabbia. Per Sow erano stati concordati prezzo, contratto e commissioni. Arriverà? La giornata di ieri non ha portato alla svolta, più il tempo passa e più c’è il rischio che l’affare salti. Che Sarri sia spiazzato e amareggiato non c’è dubbio".

"L’unico colpo che accontenterebbe Sarri, a meno di miracoli del presidente, è Zielinski. Ma De Laurentiis - si legge - ha sparato 30 milioni più 5 di bonus a fronte dei 20 più bonus offerti da Lotito. E il polacco sta trattando il rinnovo con il Napoli a cifre più basse rispetto all’ingaggio attuale (quasi 5 milioni). Anche la famiglia lo starebbe spingendo a firmare e a restare in azzurro. Siamo al 29 luglio, il ritiro di Auronzo si è concluso ieri e si conta sempre e solo l’acquisto di Castellanos, scelto come vice Ciro. Sarri immaginava tutt’altro, aveva inteso che il mercato non sarebbe stato facile, ma neppure così complicato. I ritardi sono clamorosi e il tempo stringe".