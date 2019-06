Sarri-Juve, alle 11 la conferenza stampa: il vestito del tecnico creato su misura da un sarto

Oggi alle 11 è in programma la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus. L'ex allenatore del Napoli, rivela l’edizione odierna di Tuttosport, si presenterà in giacca e cravatta, creata su misura da un sarto appositamente giunto alla Continassa per l’occasione. Ci saranno più di 100 giornalisti e operatori sono stati accreditati, in rappresentanza - anche - di una ventina di emittenti tv. Oltre ai media italiani, allo Stadium arriveranno inviati provenienti da Spagna, Gran Bretagna, Francia, Cina ed Emirati Arabi. Al fianco di Sarri siederà il responsabile dell’area sport Fabio Paratici. Non è dato sapere se si aggiungerà Andrea Agnelli: è una possibilità, pare.