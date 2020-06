Sarri nega il saluto ad ADL: aveva già deciso che non lo avrebbe degnato di uno sguardo

Non aveva nessuna intenzione di stringere la mano a De Laurentiis. A raccontare il dopo gara di Maurizio Sarri è il quotidiano 'Il Mattino', che spiega come l'allenatore della Juve, a prescindere dal risultato, aveva già deciso prima del match che non avrebbe salutato il suo ex presidente: "Non c’entra la sconfitta, non è un gesto di stizza per il ko ai rigori, non è un modo poco sportivo di non accettare l’esito della finale: Maurizio Sarri si era ripromesso che non avrebbe degnato neppure di uno sguardo il patron azzurro dopo che, ancora una volta, aveva parlato di tradimento riferendosi alla sua separazione dal Napoli".