Sarri si lamenta della tournée, CdS lo rimprovera: "Nessuno l'ha obbligato a scegliere la Juve e riempirsi l'iban..."

Maurizio Sarri è un allenatore vecchio stampo e non gradisce le tournée, ree di condizionare in negativo la preparazione della sua squadra. Lo diceva ad Empoli, a Napoli e quest'aspetto l'ha innervosito anche alla Juventus. Ne ha scritto la penna di Alberto Polverosi nel suo fondo per il Corriere dello Sport:

"Impossibile dare torto a Sarri. O meglio, sarebbe impossibile se Sarri fosse stato obbligato a scegliere una delle più grandi squadre del mondo. Ma siccome nessuno gliel’ha ordinato, allora saprà che la Juve ha la necessità di concedersi ai tifosi di tutto il globo, sono necessità anche economiche, i cui riverberi finiscono pure sull’iban dell’allenatore. E’ come indispettirsi per le troppe interviste post partita, con l’adrenalina ancora in circolo. I maxi stipendi arrivano dai maxi club grazie ai maxi impegni. Perché altrimenti, come Sarri sa bene, l’Empoli ha un centro sportivo fantastico su una collina a due passi dalla città, a Monteboro, e su quei campi un allenatore ha la possibilità di lavorare in pace. Niente tournée a Nanchino, al massimo per un’amichevole c’è la trasferta a Montelupo”.