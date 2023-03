Sarri-Spalletti, c'è una statistica incredibile del Napoli che spiega la differenza

Spalletti, nella rivoluzione dell’estate scorsa, che ha definitivamente tagliato i ponti col passato sarrista, ha chiesto giocatori di maggiore fisicità

Spalletti, nella rivoluzione dell’estate scorsa, che ha definitivamente tagliato i ponti col passato sarrista, ha chiesto giocatori di maggiore fisicità. Come sottolinea l'edizione de La Gazzetta dello Sport, nella squadra base, ci sono ben 5 centimetri di differenza in media e anche tre chili in più a favore degli spallettiani. E tutto questo senza togliere qualità tecnica a una squadra molto cresciuta tatticamente, nei sincronismi e nell’atteggiamento aggressivo con cui riempie la metà campo avversaria, riuscendo a soffocare spesso sul nascere la costruzione degli altri.