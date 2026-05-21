Sarri verso il no al Napoli? Tra i motivi anche il "mercato" e le energie nervose

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Ieri le certezze di Maurizio Sarri sul possibile ritorno al Napoli avrebbero iniziato a vacillare. Il tecnico, infatti, si troverebbe oggi di fronte a più opzioni concrete, con due proposte principali sul tavolo che delineano scenari molto diversi tra loro.

Da un lato c’è l’ipotesi azzurra, fortemente voluta da Aurelio De Laurentiis, che avrebbe i contorni di un progetto romantico ma al tempo stesso ambizioso, legato all’idea di riportare il Napoli ai vertici. Una soluzione, però, che comporterebbe un elevato dispendio di energie nervose e una minore incidenza del tecnico sulle scelte di mercato, elemento che pesa nelle valutazioni del “Maestro”. Lo ha riportato il Corriere della Sera oggi in edicola. Ecco dunque i veri motivi alla base dei suoi dubbi.

Dall’altro lato prende sempre più quota l’idea di un approdo più “sereno” a Bergamo, dove il contesto organizzativo e tecnico appare più stabile e lineare. Una destinazione che potrebbe garantire maggiore continuità progettuale e un diverso equilibrio gestionale, fattore che starebbe attirando l’attenzione dell’allenatore in questa fase di riflessione sul proprio futuro.