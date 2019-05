Sarri verso la Juventus agita i tifosi: la città è spaccata dopo le sue parole

Contropotere. Una stoica forma di opposizione radicata all’esterno di quel palazzo citato dallo stesso Sarri l’anno scorso, quando la lotta punto a punto con la Juventus sembrava destinata a scrivere un nuovo capitolo della storia del calcio, poi stralciato sul più bello. Leader carismatico di una squadra e di una piazza, diffidente prima, innamorata poi. Un sentimento che non si è mai sopito anche quando le strade si sono separate, portandolo addirittura a Londra, per non correre il rischio di allenare un altro club italiano dopo l’esperienza partenopea. Col Chelsea subito un trofeo, conquistato mercoledì, meritato, a fronte di una carriera fatta di lavoro e sacrifici, scevra da regali e facili opportunità. L’uomo di campo si è guadagnato tutto sul rettangolo verde, finanche l’amore viscerale di un popolo ora costretto a convivere col peggiore degli incubi.

FESTA ROVINATA. I rumors non sono più tali, le voci si sono progressivamente trasformate in notizie, alimentando inimmaginabili paure. Sarri alla Juventus è più di una possibilità, per qualcuno quasi una certezza ma una buona fetta di innamorati ancora non si rassegna all’idea. Le parole sibilline pronunciate dal tecnico toscano poco dopo il primo successo europeo in carriera non sono servite a chiarire dubbi e perplessità: “I napoletani sanno benissimo l'amore che provo per loro, sanno benissimo che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare in una squadra italiana. Il rispetto da parte mia l'avranno sempre, ma la professione ti porta anche a fare altri percorsi, ma questo non cambia il mio rapporto coi tifosi e la città”. Non una conferma ma nemmeno una chiusura netta, anzi, emerge la volontà (quantomeno) di parlarne. Non ci sono preclusioni di sorta e tanto basta a guastare il clima, a rendere meno sentita la felicità del popolo “sarrista”, alla mercé di news che continuano ad andare in un’unica direzione.

AMICI MAI. In attesa di conferme, in un senso o nell’altro, già si ragiona sul dopo, sull’ipotesi al momento più accreditata. Con Sarri alla Juventus non cambierebbe il rapporto costruito in tre anni tra il tecnico e la città oppure si assisterebbe (per restare in tema) a un Higuaìn bis? La domanda già da tempo anima il dibattito e lo stesso allenatore si è già espresso sul tema, evidenziando che per lui tutto resterebbe uguale. Resta però difficile pensare che la piazza possa in qualche modo tollerare una scelta di questo tipo, dal momento che in tanti avevano visto nel mentore toscano “un uomo contro”, slegato dal sistema e da tutto ciò che di “marcio” si porta dietro. Non sarebbe più cosi, crollerebbe un castello fatto, giocoforza, di falsi miti; non ci sarebbe né perdono né comprensione nella visione passionale dei tifosi. Il passaggio alla Juventus sancirebbe la rottura traumatica di ogni rapporto e vedrebbe Sarri nell’atipica veste di primo nemico sportivo. Un’immagine dolente ma sempre più vicina alla realtà.