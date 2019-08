Sarri vuole esserci col Napoli: a metà settimana i medici decideranno se dargli l'ok

La Juventus aveva comunicato l'assenza dalla panchina di Sarri per la sfida di sabato col Napoli ma il tecnico toscano vuole comunque provare ad esserci. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, infatti, a metà settimana, dunque tra qualche giorno, i medici decideranno se dargli il via libera per la sfida dello Stadium, il primo confronto da avversario per Sarri fermato da diverse settimane dalla polmonite.