Sassuolo-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Allan torna mezzala, modulo inedito per De Zerbi

Quale formazione per provare a battere il Sassuolo? Gennaro Gattuso sembra essere intenzionato a schierare ovviamente il suo 4-3-3 e affidarsi alla vecchia guardia. In difesa scelta obbligate, mentre a centrocampo Allan dovrebbe tornare a fare la mezzala, con Fabian come vertice basso. In attacco aperti i ballottaggi, ma secondo La Gazzetta dello Sport la spunteranno Lozano e Insigne per dare supporto a Milik. Il Sassuolo, invece, potrebbe tenere fuori Berardi, con un modulo praticamente inedito. Di seguito le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-3-1-2): Pegolo; Muldur, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Boga, Caputo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne