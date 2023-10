Scamacca sorpassa Raspadori: per Spalletti è lui l'attaccante dell'Italia

Luciano Spalletti oggi, Roberto Mancini ieri, considerano e consideravano Gianluca Scamacca il centravanti ideale per l'Italia

Luciano Spalletti oggi, Roberto Mancini ieri, considerano e consideravano Gianluca Scamacca il centravanti ideale per l'Italia. Questo è quanto sostiene La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che paragona versione migliore del classe '99 a Edin Dzeko, ex Manchester City, Roma e Inter. Ha tutto per diventare l'attaccante della Nazionale in futuro e le lezioni di Gian Piero Gasperini alzeranno sicuramente la sua cifra tattica.

A novembre servirà un apporto importante dal reparto avanzato. La sfida contro la Nord Macedonia sarà fondamentale, ma quella contro l'Ucraina sarà ancor più importante. I nomi in lista attualmente sono 5: c'è Scamacca, ci sono Moise Kean e Giacomo Raspadori e poi quelli che ora erano infortunati, ovvero Mateo Retegui e Ciro Immobile.