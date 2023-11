Scelto il ritiro pre-Salernitana: sarà la solita location per motivi...scaramantici

Ritiro pre-partita in vista del derby di sabato contro la Salernitana fissato pure stavolta a Cava de’ Tirreni, come un anno fa e come due anni fa

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Per il Napoli ritiro pre-partita in vista del derby di sabato contro la Salernitana fissato pure stavolta a Cava de’ Tirreni, come un anno fa e come due anni fa, per comodità (ovviamente) ma anche perché i precedenti sono incoraggianti (due vittorie). Non sarà vero ma conviene crederci. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.