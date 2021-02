Scelto il tridente: ecco le mosse di Gattuso per l'Atalanta

Napoli a Bergamo con l'obiettivo finale: si parte dallo zero a zero dell'andata, con gli azzurri che per qualificarsi dovranno vincere o pareggiare segnando almeno un gol. Gattuso rincorre la sua terza finale da allenatore: il tecnico ha ricevuto la fiducia del presidente De Laurentiis, rimasta immutata anche dopo il k.o. col Genoa.

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, Ringhio si affiderà al 4-3-3, con Rrahmani (che a Genova ha dato segnali di ripresa) al fianco di Maksimovic. Torna dal primo minuto Osimhen, così come Insigne, ad un solo gol dal traguardo delle cento marcature con la maglia del Napoli, sfuggitogli con il rigore sbagliato in Supercoppa contro la Juventus. Sarà ovviamente Lozano a chiudere il tridente: conferma ampiamente meritata per il messicano, il più in forma del reparto offensivo.