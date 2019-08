Sconcerti dà 7,5 al nuovo Napoli: "La squadra più affidabile, ma il mercato non è ancora giudicabile"

Attraverso le colonne del Corriere della Sera oggi in edicola Mario Sconcerti dà i voti al mercato ad un giorno dall'inizio del campionato con un 7,5: "Mercato ancora non giudicabile, entra Lozano e sembra limitarsi Callejon. L’incompletezza del mercato è questa, che non c’è mai una pura aggiunta, c’è sempre una sostituzione. È un po’ la storia di Icardi. Sarebbe devastante in coppia con Milik, ma se uno manda via l’altro, il vantaggio è più di pensiero che di campo. Koulibaly e Fabian Ruiz nei loro ruoli sono i migliori del campionato, dovrebbe crescere Insigne. A inizio stagione il Napoli, come squadra fatta, è la più affidabile".