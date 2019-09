Sconcerti: "Il Napoli deve finire di scegliersi, troppa confusione! Lozano cambia le abitudini della squadra..."

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, scrive così sul momento di casa azzurra: "Il Napoli deve finire di scegliersi, fa confusione tra i centrocampisti nel momento in cui Koulibaly è al suo minimo e non può rimediare. Il Milan si guarda molto allo specchio, se perde Piatek non ha chi abbia nella mente il tiro. Si stanno usando poco i nuovi acquisti, la Juve è la stessa, l’Inter ha perfino riscoperto Candreva e tiene in panchina Barella. Il Napoli sta trovando Lozano, rapidissimo, che cambia però da solo tutte le abitudini tattiche della squadra".