Sconcerti: "Milan sembra avere personalità più netta del Napoli"

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per Il Corriere della Sera, analizza la sfida in vetta alla classifica tra Napoli e Milan: "Meglio il Milan oggi del Napoli anche con gli stessi risultati. Il Napoli aveva una partita più facile, ma molto complessa, senza Osimhen e con Salerno che nel calcio non è una città sorella.

Ma il Milan per più di un’ora ha fatto impressione all’Olimpico per qualità di gioco e individualità, davvero una squadra molto vicina a essere grande, sempre in predominio, sempre in gestione dura, sicura. Non è una sentenza, non conosco il futuro. Ho visto nelle due partite diverse una squadra di personalità più fine, più netta, ed era quella del Milan".