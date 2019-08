Sconcerti: "Napoli ha bisogno di un top player più per la piazza che per reale utilità"

Mario Sconcerti parla di Napoli nel suo consueto editoriale per Il Corriere della Sera. Ecco l'estratto: "Verdi completerà il Torino. E il Napoli, ha bisogno di un grande giocatore più per la piazza che per la sua utilità reale. Molto difficile migliorare il Napoli, più facile veder crescere i suoi giocatori attuali, da Ruiz a Milik, a Zielinski, soprattutto Insigne. Dietro questo gruppo ci sono solo squadre in costruzione, molto nuove, non ancora comprensibili".