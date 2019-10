Sconcerti: "Napoli stanco, pari non importante sul piano tecnico. Atalanta può vincere il campionato"

Mario Sconcerti parla di un Napoli stanco contro la Spal, cercando di minimizzare le critiche dopo il pareggio di Ferrara. Così scrive nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "Non darei molta importanza tecnica ai pareggi di Juve, Inter e Napoli. Erano stanchi Inter e Napoli, soprattutto l’Inter che non ha giocatori di fantasia e accusa subito la minore corsa. Fossi l’Atalanta proverei a vincere questo campionato. Non ha tutti i mezzi individuali, ma è la sintesi ideale del nostro calcio".