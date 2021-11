Sconcerti sul CorSera: "Napoli stanco e poco brillante. Osimhen non segna più"

Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha, come sempre, analizzato le gare di Serie A il giorno dopo la conclusione del 12° turno. "L’Inter sta subendo troppo un inizio di pareggi, i sette punti da Milan e Napoli non hanno una spiegazione tecnica, sono troppi. Ha pagato il cambio di conduzione. Oggi credo però che l’Inter sia completa. Non è enorme, ma ai massimi livelli, può vincere o perdere qualunque partita. Più bello e didascalico il Milan, anche più audace. Direi che il Milan continua a crescere, l’Inter è già pronta ma lontana in classifica. Non ho capito il primo rigore, chi ha fatto fallo su chi. Netto il secondo. Intanto il Napoli è un po’ stanco. Ha segnato 18 reti nelle prime sette partite, solo cinque nelle ultime cinque. C’è meno brillantezza. Osimhen è sempre importante ma non è più una novità, non segna da quattro gare. Ci sono pochi ricambi all’altezza".