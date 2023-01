Scontri ultras, in arrivo vertice Governo-calcio: possibili limitazioni per le trasferte già nel weekend

Parallelamente, una nuova riunione dell'Osservatorio Nazionale per la sicurezza delle manifestazioni sportive potrebbe battezzare il ritorno della linea dura

Dopo i fatti di cronaca riguardanti gli incidenti fra tifosi di Napoli e Roma sull'autostrada A1, potrebbe esserci presto un giro di vite per quel che riguarda le trasferte, scrive oggi la Gazzetta dello Sport . Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi , si legge, insieme al capo della Polizia Lamberto Giannini incontrerà nelle prossime ore (probabilmente già domani) il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e quello della Lega Serie A Lorenzo Casini per trattare la questione.

Parallelamente, una nuova riunione dell'Osservatorio Nazionale per la sicurezza delle manifestazioni sportive potrebbe battezzare il ritorno della linea dura in termini di divieti e limitazioni per le trasferte già a partire dal prossimo fine settimana, quando è in programma fra le altra anche Napoli-Juventus.