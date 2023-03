Scudetto Napoli, CdS: "Va calcolata la variabile Juve e possibile annullamento -15"

Nei calcoli scudetto sulla possibile data scudetto del Napoli va calcolata la questione Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei calcoli scudetto sulla possibile data scudetto del Napoli va calcolata la questione Juventus. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Va però calcolata la variabile Juventus, che di punti in classifica ne ha ufficialmente 41 (30 in meno del Napoli), con la speranza però di veder annullata la stangata del -15 il prossimo 19 aprile al Collegio di Garanzia, quattro giorni prima dello scontro tra azzurri e bianconeri allo Stadium (domenica 23/04 ore 20.45). Mettiamola così: vincendo le due partite (quella sul campo e quella in aula), in appena 96 ore, lo svantaggio potrebbe ridursi in modo considerevole.