Scudetto Napoli, il club lavora a maglie celebrative per il grande evento

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanno andando a ruba le maglie del Napoli ed è solo un anticipo di quello che accadrà a breve. Come scrive il quotidiano Mattino oggi in edicola, questi sono i giorni in cui vengono anche preparati i disegni per le divise della prossima stagione, che vedranno il tricolore tornare sulle casacche. Ma una serie di maglie speciali sono in fase di realizzazione in vista del grande evento che si avvicina.