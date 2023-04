Scudetto non arriverà nel prossimo weekend? Ecco la nuova data se dovesse slittare

Scudetto nel prossimo weekend se il Napoli batte la Salernitana e la Lazio non vince con l'Inter

Scudetto nel prossimo weekend se il Napoli batte la Salernitana e la Lazio non vince con l'Inter. E, come ricorda il Corriere dello Sport, se il mosaico non dovesse incastrarsi perfettamente, per festeggiare il terzo scudetto a distanza di 33 anni dall'ultimo basterebbe attendere la 33ª giornata e firmare l'ultimo successo d'autore con l'Udinese: lo scudetto diventerebbe realtà martedì 2 maggio alla Dacia Arena. Indipendentemente dai risultati degli altri: 84 punti sarebbero troppi per gli inseguitori a 5 giornate dalla fine del campionato. Questione di giorni.