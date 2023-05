Scudetto vinto e niente stimoli? No, Spalletti ha già puntato un altro obiettivo: i 91 punti di Sarri

Luciano Spalletti vuole superare Maurizio Sarri e punta dunque a fare 92 punti, uno in più rispetto alla stagione dello "Scudetto perso in albergo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver vinto lo Scudetto, quale obiettivo resta al Napoli in campionato? Secondo La Repubblica, Luciano Spalletti vuole superare Maurizio Sarri e punta dunque a fare 92 punti, uno in più rispetto alla stagione dello "Scudetto perso in albergo". Su cinque partite che restano gli azzurri dovrebbero vincerne quattro, ergo non sarà impresa semplicissima.